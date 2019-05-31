Türkiye'de 18 bin kabin memuru var. Her kabin memuru aylık ortalama 70 saat havada kalıyor. Dönemlere göre değişiklik gösterse de Türkiye'de her gün 600 bin kişi uçağa biniyor ve 4 bin kabin memuru da onlara gökyüzünde eşlik ediyor.

Her gün çok farklı coğrafyalara uçan, her milletten ve kültürden yüzlerce kişiyle karşılaşan kabin memurlarının omuzlarındaki yük ağır. Peki kabin memurları bu zorlu yaşama nasıl hazırlanıyor?

"Üniformamızı giydiğimiz an, artık bayrak taşıyıcıyız"

Dünya Kabin Memurları Günü'nde 9 yıldır hostes olarak çalışan, 1 senedir de Türk Hava Yollarında (THY) kabin amiri olan Neslihan Dinler'in bir gününü TRT Haber görüntüledi.

Dinler, üniformanın çok kıymetli olduğunu ve üstüne giyildiği an, bayrak taşıyıcı havayolunu ve Türkiye'yi tüm dünyada temsil ettiklerini vurguladı.

Kabin amiri Neslihan Dinler, bir kabin memurunun zamanının büyük kısmının havada geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Havalimanına girdiğimiz zaman kimlik kartımızı ve parmak izimizi okutup turnikelerden geçiş yapıyoruz. Ve ekip odamıza çıkıyoruz. Daha sonra brifing dediğimiz uçuş öncesi toplantılarımız var. Günün hemen hemen her saatinde, her dakikasında uçuşumuz oluyor. Bunun için de mental olarak hazır ve dinlenmiş olmamız gerekiyor."

Uçuş öncesi ve sırasında tedbirler elden bırakılmıyor

İşin en önemli kısmı, uçuş öncesi hazırlıklar.

Uçuş öncesi son bir toplantı da kabin ekibi ve pilotla uçağın içinde yapılıyor.

Neslihan Dinler, kabin memurunun ilk görevinin uçak içi güvenliği ve yolcuların emniyetini, daha sonra uçak düzeni ve yolcuların konforunu sağlamak olduğunu söyledi.

"Uçuş sonunda kritiğini yapıyoruz"

Uçağın kapıları kapandıktan sonra yolculara kendini güvende hissettirecek anons başlıyor.

"Türk Hava Yollarının Antalya Havalimanı'na olan uçuşuna hoş geldiniz. Kabin amiriniz ben Neslihan Dinler ve ekibim, yolculuğunuzun iyi ve rahat geçmesi için sizleri yardımcı olmaktan mutluluk duyar, iyi uçuşlar dileriz."

Kalkıştan bir süre sonra servis başlıyor. İnişe geçerken de tüm güvenlik önlemleri tekrarlanıyor.

Dinler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uçuşun sonunda, uçuş kritiği yaptığımız küçük bir sohbet oluyor. Ve daha sonra tekrar konuşup evlerimize ayrılıyoruz."

Haber: Dilruba Amil

Kamera: Tarık Aşçı