Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezindeki (ÖSYM) yapılanmasına ilişkin 10 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanıklara söz verdi.

Soruşturma aşamasında davanın bilirkişi raporunu hazırlayan ekipte görev alan tanık S.Ç, Bakanlar Kurulu onayıyla, savcı ve emniyet yetkilileri nezaretinde ÖSYM'nin bilgisayarlarından imaj alındığını ve veriler üzerinden çalışma yaptığını anlattı.

O dönemki ÖSYM yönetiminin sınav havuzuna ulaşabilme sistemini kişilere göre kurguladığını ve personele güven esasına göre ayarladığını belirten S.Ç, "Kırmızı alana, yani soru havuzunun olduğu kısma, otomasyon yapılabilirdi. Sisteme girip yönetebilecek kişiler vardı, ancak onları denetleyecek bir mekanizma yoktu." ifadelerini kullandı.

Dijital verileri incelediklerinde sistemde açıklık tespit ettiklerini ve çalışmalar neticesinde 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarındaki sınav sorularının sızdırıldığı sonucuna vardıklarını ifade eden S.Ç, "Sorular matbaaya gitmeden önce içeriden sunucuya giren birileri tarafından, normalde tek kopya olan soru banklarının birden fazla kopyalandığını tespit ettik." dedi.

Soruların kırmızı alana girme yetkisine sahip kişilerce sızdırılabileceğine dikkati çeken S.Ç, şunları kaydetti:

"Kırmızı alan kartla girilen bir yer. Oradaki sisteme erişebilme yetkisi ancak yönetici şifresiyle oluyor. Darbe girişiminden sonra alınan imajlar üzerinde inceleme yaptığımızda yedekleme kalıntılarına rastladık. Daha sonra yaptığımız çalışmalar sonucunda sorulara erişildiğini belirledik."

S.Ç, sanıklardan Muhammet E. A'nın Mart 2015'te bilgisayarlara format atıp yüklediği programla verileri geri dönülemez hale getirdiğini, bu yüzden "administrator" şifresiyle kimin soru havuzuna giriş yaptığını tespit edemediklerini söyledi.

Kaynak: AA