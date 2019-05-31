İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki dağıtım törenine, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, iş insanı Çetin Şen, engelliler ve yakınları katıldı.

Vali Günaydın, törende yaptığı konuşmada, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için son yıllarda büyük projeler gerçekleştirildiğini söyledi.

Araçlarla 125 engelli bireyin hayatının kolaylaşacağını vurgulayan Günaydın, şunları ifade etti:

"Hayır işinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kayseri yapılan hayır işleriyle gündemde olan bir kent. Engelleri hep beraber aşıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan hizmetleri ayaklarına kadar götürüyoruz. Bütün sivil toplum kuruluşlarına cep telefonumu veriyorum, bir istekleri arzuları olursa onların dertlerini dinlemek için 24 saat telefonumuz açık."

Günaydın, akülü araç hediye eden hayırsever iş insanı Çetin Şen'e teşekkür ederek, yardımların daha da çoğalacağını aktardı.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ise son bir yılda dağıtılan akülü araç ve tekerlekli sandalye sayısının 500'ü bulduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından Vali Günaydın, engelli vatandaşlara araçlarını teslim etti.

Kaynak: AA