İHA 18.10.2025 07:41

İşçi servisi yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı

Sinop'un Gerze ilçesinde işçileri taşıyan otobüs ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

İşçi servisi yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
[Fotograf: AA]

Sinop-Samsun kara yolunda ayakkabı fabrikası işçilerini taşıyan Mehmet Y. idaresindeki otobüs, Kabalı mevkisinde arızalandığı için yol kenarında duran yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada şoför Mehmet Y. ve araçlardaki 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçi servisi yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı

Valilikten açıklama

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kazanın saat 23.36'da gerçekleştiği bildirildi.

Olay yerine ivedilikle ekiplerin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kazada 13 vatandaşımız yaralanmış olup, yaralanan vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Tüm yaralılarımızın tıbbi müdahaleleri Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Kaza bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, yol trafiğe açık durumdadır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tedavileri sürenlere acil şifalar diliyoruz."

Trafik Kazası
