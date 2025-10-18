Açık 9.7ºC Ankara
TRT Haber 18.10.2025 05:53

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun kuzey ve batı kesimlerde yağışlı hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

Yarın, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kanseri yenen Melike için gökyüzüne balonlar bırakıldı
