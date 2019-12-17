Fatih Eminönü Mercan Mahallesinde, Mehmet Ercan P. Havancı Sokak üzerinde bulunan bir çanta dükkanını işletmek için 3 ay önce Ercan Y'den devraldı.

Devraldığı dükkanın camlarını gazete kağıdıyla kaplayan Mehmet Ercan P. dükkanın içinden 55 metre uzunluğunda tünel kazdı. Kazdıkları tünel Uzun Çarşı Caddesi'nde bulunan askeri malzeme satan bir iş yerinin deposuna çıktı.

Tüneli fark eden iş yeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Mehmet Ercan P.'yi gözaltına aldı.

"Tarihi eser ya da hazine aramış olduklarını düşünüyoruz"

Nurettin Şahin ise, "Arkadan tünel kazarak yan komşunun dükkanına girmişler. Ama hırsızlık olmadığı söyleniyor. Herhangi bir ses gürültü duymadık. Farklı bir amaçları olabilir. Buralar tarihi bölge olduğu için tarihi eser kaçakçılığı hazine aramaya çalışmış olduklarını düşünüyoruz. Öyle tahmin ediyoruz. Yeni kiralamışlar, kimse tanımıyor. Olay gece gerçekleşmiş, gündüz çok kalabalık olduğu için cesaret edemezler." dedi.

Mehmet Ercan P. emniyetteki ifadesinde, devraldığı dükkanın depo kısmını genişletmek için tadilat yaptığını iddia ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA