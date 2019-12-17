Aydın’ın Efeler ilçesinde 30 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yapan 62 yaşındaki Muammer Ateş, aniden rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi.

Ata Mahallesi-Kemer seferini yapan Ateş, ön koltukta oturan kadın yolcusunun aniden fenalaştığını gördü.

Ateş, yolcuların da yardımıyla hastalanan kadını Aydın Devlet Hastanesinin aciline götürdü. Halk otobüsü şoförünün rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdiği o anlar kameraya yansıdı.

İnsanlık görevini yerine getirdiğini belirten Ateş, şoförlüğün kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

"Yolda fenalaştığını hissettim. Bu arada 8-10 yolcum binmişti. O yolcular da onun sıkıntılı olduğunu görünce 'Ellerini ovun' dedim. Çenesini kısmıştı. Çenesini açın dilini şey yapın. Dilini çıkarın dedim ben içine kaçmasın diye. Baktım fenalaştı. Hemen lambaları kapattım. Dörtlüleri yaktım mecburen istikametimdeki Devlet Hastanesine yetiştirmek zorunda kaldım."

Haber: Abdurrahman Fırat