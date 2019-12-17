Endonezya Üniversitesi tarafından her yıl gerçekleştirilen ve bu yıl 780 üniversitenin değerlendirmeye alındığı GreenMetric (Yeşil Ölçüm) sıralaması, kampüslerde altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim alanları baz alınarak yapılıyor.

GreenMetric değerlendirmesine ilk defa katılan Aksaray Üniversitesi (ASÜ), toplam 5 bin 925 puanla, İstanbul Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin ardından Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında 4. sırada yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Çevreci bir üniversite oluşturmak için adımlar atılıyor

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, GreenMetric değerlendirmesinin üniversiteler için çok önemli olduğunu söyledi.

Üniversiteleri sürdürülebilirlik olgusu kapsamında değerlendirmek ve bu yönde kampüslerin gelişimini sağlamak amacıyla yapılan sıralamada ilk kez yer alan ASÜ'nün listeye üst basamaklardan giriş yaptığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Çok şükür Türkiye'de başvuran kamu üniversiteleri içerisinde ilk 4'te yer aldık. Türkiye'deki sıralamamızın tahminimizden daha iyi olduğunu da fark etmiş olduk."

Şahin, çevreci bir üniversite oluşturmak adına atılması gereken her adımı titizlikle takip ettiklerini ve yerine getirdiklerini vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

"Öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 60'ı aktif bisiklet kullanıcısı"

GreenMetric'de çok sayıda parametreye bakılarak bir sıralama yapıldığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Kampüs içerisindeki ulaşım bunlardan bir tanesi. Merkez kampüsümüzde yaklaşık 18 bin öğrencimiz var. Öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 60'ı aktif bisiklet kullanıcısı. 2,5 yıl önce kampüs alanında bisikletli ulaşıma geçmiştik. Kampüsümüzün 8 ayrı yerinde akıllı bisiklet istasyonu var. Öğrencilerimizden 10 bini aktif bisiklet kullanımına kayıtlı. Dolayısıyla hem çevreyi kirletmemiş oluyoruz hem de gideceğimiz yere hızlıca ulaşabiliyoruz. Diğer bir parametre de sıfır atık projesi. Biz şu anda bir kamu kuruluşundan beklenen şartların tamamını yerine getirmiş durumdayız. Göreve geldikten sonra ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdik. Geçtiğimiz 4 yıl içerisinde yaklaşık 357 bin metrekarelik bir alanı yeşillendirdik. Bu alana 20 bin fidan diktik."

Şahin, ASÜ'nün bundan sonraki hedefinin, sıralamadaki yerini daha yukarılara taşımak, kampüsle sürdürülebilir yaşam alanları haline getirmek olduğunu söyledi.

Kaynak: AA