Haber Giriş: Kaynak: DHA
İş makinesinin lastiğinden 11 bin 800 paket kaçak sigara çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan iş makinesinin lastiğinde 11 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceylanpınar-Viranşehir karayolunda durumundan şüphelendiği iş makinesini durdurdu.
Lastiğin içinden 11 bin 800 paket kaçak sigara çıktı
Yapılan aramada iş makinesinin lastiğine gizlenmiş 11 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Sigaraya el koyan jandarma ekipleri iş makinesi sürücüsünü gözaltına aldı.
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