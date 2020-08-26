Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanarak COVID-19 salgınının önlenmesi amacıyla yeni karar aldığı belirtildi.

Salgının artış eğilimi gösterdiği vurgulanan açıklamada, "İlimiz genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere personel, ziyaretçi ve hizmet almak için bulunan vatandaşlara paketli su servisi hariç yapılacak her türlü yiyecek içecek ikramının durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi.

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği, suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlem başlatılacağı vurgulandı.