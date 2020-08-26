Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında emniyet ekiplerinin denetimleri sürüyor.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta sonu Kemalpaşa Mahallesi'ndeki düğünde bir piyanistin, "Hadi herkes piste. Oynamayan korona olsun inşallah." diyerek katılanları oyuna davet ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Davetin ardından yaklaşık 30 kişinin halay çektiği öne sürülen piyanist ile düğün sahibi hakkında toplam 6 bin 360 lira ceza uygulandığı öğrenildi.