Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa Valiliğinden koronavirüs tedbirleri için özel uygulama
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa Valiliği, koronavirüs salgını sürecinde alınan kararların vatandaşlara daha hızlı ulaştırılması amacıyla oluşturduğu uygulamayı kullanıma sundu.
Şanlıurfa Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde yapılan Ar-Ge çalışması ile geliştirilen mobil uygulamada, Valilik tarafından kamuoyuna duyurulan haber, duyuru ve basın açıklamaları yer alıyor.
iOS ve Android platformları için geliştirilen uygulamada, akıllı telefonlara anlık bildirim gönderme özelliği de yer alıyor.
Salgın süresince COVID-19 ile mücadele çalışmalarının vatandaşlara daha hızlı bir şekilde ulaştırılması amacıyla geliştirilen "Şanlıurfa Valiliği" adlı uygulamaya kullanıcılar Google Play ve App Store aracılığıyla ücretsiz şekilde ulaşabilecek.
Etiketler: şanlıurfa valiliği koronavirüs süreci koronavirüs tedbirleri Şanlıurfa Valiliği uygulamasıSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:15
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