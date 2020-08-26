Haber Giriş: Kaynak: AA
Giresun'daki selde kayıp asker ve vatandaşları arama çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Giresun'da ve ilçelerinde selde kaybolan jandarma personeli ile vatandaşları arama çalışmaları sürdürülüyor.
Sele araçlarında yakalanan ve kaybolan 2'si asker 7 kişinin bulunması için AFAD koordinasyonunda 4 bölgede arama çalışması yapılıyor.
Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde sele kapılan jandarma aracındaki personelin bulunması için iş makineleri menfezin çöktüğü yerde kazı çalışması gerçekleştiriyor.
Helikopter ve drone ile havadan Harşit Çayı yatağı olay yeri ile çayın Karadeniz'e döküldüğü alan arası taranıyor.
Kadavra köpeklern de kullanıldığı arama çalışmalarında tüm aşamalar titizlikli yürütülüyor.
Giresun'daki sel felaketinde 9 kişi yaşamını yitirmişti.
Etiketler: sel kayıp asker giresun el felaketiSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:28
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