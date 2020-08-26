Sele araçlarında yakalanan ve kaybolan 2'si asker 7 kişinin bulunması için AFAD koordinasyonunda 4 bölgede arama çalışması yapılıyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde sele kapılan jandarma aracındaki personelin bulunması için iş makineleri menfezin çöktüğü yerde kazı çalışması gerçekleştiriyor.

Helikopter ve drone ile havadan Harşit Çayı yatağı olay yeri ile çayın Karadeniz'e döküldüğü alan arası taranıyor.

Kadavra köpeklern de kullanıldığı arama çalışmalarında tüm aşamalar titizlikli yürütülüyor.

Giresun'daki sel felaketinde 9 kişi yaşamını yitirmişti.