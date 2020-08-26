Sel dehşetini anlattılar: Bir anda daldık, tuttuğumuz yer aşağı geliyordu

Sel dehşetini anlattılar: Bir anda daldık, tuttuğumuz yer aşağı geliyordu

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Sel dehşetini anlattılar: Bir anda daldık, tuttuğumuz yer aşağı geliyordu

Olayda, Zeliya Y.'nin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, soruşturma başlatan jandarma Ali Y.'yi gözaltına aldı.

Jandarmaya ifade veren Ali Y., "Olay günü tarlaya domuz nöbetine gittim. Evden çıkmadan önce eşime gelip, gelmeyeceğini sordum. Evde kalmak istedi. Sonradan evde sıkılıp, yanıma gelmek istemiş. Geleceğinden haberim olmadığı için çalılıklardan ses gelince domuz sanıp, ateş ettim. Üzgünüm" dediği öğrenildi.

Ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeliha Y., tedaviye alındı.

Ateş sonrası çalılıkların arasından insan sesi geldiğini fark eden Ali Y.. çalılığı kontrol ettiğinde eşi Zeliha Y'yi yaralı olarak buldu.

Tarlada nöbet tuttuğu esnada çalılıklardan gelen ses üzerine tüfekle ateş etti.

Çiftçi Ali Y., Kavaklıdere'nin kırsal Çamlıbel Mahallesindeki tarlasında, domuzların zarar vermemesi için nöbet tutmaya başladı.

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