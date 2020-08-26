Domuz nöbetinde yanlışlıkla eşini vurdu
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çiftçilik yapan Ali Y., tarlasında nöbet tutarken domuz geldiğini zannederek av tüfeğiyle ateş edince eşi Zeliha Y.'yi bacaklarından yaraladı.
Çiftçi Ali Y., Kavaklıdere'nin kırsal Çamlıbel Mahallesindeki tarlasında, domuzların zarar vermemesi için nöbet tutmaya başladı.
Tarlada nöbet tuttuğu esnada çalılıklardan gelen ses üzerine tüfekle ateş etti.
Ateş sonrası çalılıkların arasından insan sesi geldiğini fark eden Ali Y.. çalılığı kontrol ettiğinde eşi Zeliha Y'yi yaralı olarak buldu.
Ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeliha Y., tedaviye alındı.
"Çalılıklardan ses gelince ateş ettim"
Jandarmaya ifade veren Ali Y., "Olay günü tarlaya domuz nöbetine gittim. Evden çıkmadan önce eşime gelip, gelmeyeceğini sordum. Evde kalmak istedi. Sonradan evde sıkılıp, yanıma gelmek istemiş. Geleceğinden haberim olmadığı için çalılıklardan ses gelince domuz sanıp, ateş ettim. Üzgünüm" dediği öğrenildi.
Olayda, Zeliya Y.'nin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, soruşturma başlatan jandarma Ali Y.'yi gözaltına aldı.
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