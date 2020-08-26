Soygun girişimi, Seyhan ilçesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi üzerindeki kuyumcu dükkanında yaşandı.

Kuyumcu dükkanının önüne gelen maskeli 2 soyguncu, ellerindeki çekiçler ile vitrin camını kırdı. O esnada dükkanda olan kuyumcu Halit Aslan dışarı çıkarak, soygun girişiminde bulunan kişilere müdahale etti.

Kuyumcunun müdahalesi sonucu, soyguncular altınları alamadan kaçtı. Aslan, bir süre soyguncuları kovaladı ancak yakalayamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin eşgallerini belirleyerek yakalama çalışması başlattı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.