Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi, yüksek kesimlerde ve bazı köylerde 1 metreyi, İkiyaka bölgesindeki bazı vadilerde ise 5 metreyi aştı.

Yoğun kar nedeniyle kapanan köy yolları açıldıktan sonra, Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, İkiyaka Askeri Üs Bölgesi'nin kapanan yolunu açmak için de oldukça zorlu bir çalışma başlattı. Yer yer 5 metreyi bulan kar kütleleri, iş makinesinin boyunu aştı.

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki bölgede çalışma yapan ekipler, 12 kilometrelik bölümü 6 saatte açabildi.

Kaynak: TRT Haber