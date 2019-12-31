İş makinesinin boyunu aşan karda yolu açmaya çalıştılar31 Aralık 2019 Salı 10:31 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 10:57
Hakkari'de yoğun kar yağışının ardından kapanan askeri üs bölgesinin yolu, iş makinesi tarafından uzun uğraşlar sonucu açılabildi. Metrelerce karın olduğu bölgede, iş makinesi zaman zaman karlar içerisinde kayboldu.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi, yüksek kesimlerde ve bazı köylerde 1 metreyi, İkiyaka bölgesindeki bazı vadilerde ise 5 metreyi aştı.
Yoğun kar nedeniyle kapanan köy yolları açıldıktan sonra, Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, İkiyaka Askeri Üs Bölgesi'nin kapanan yolunu açmak için de oldukça zorlu bir çalışma başlattı. Yer yer 5 metreyi bulan kar kütleleri, iş makinesinin boyunu aştı.
İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki bölgede çalışma yapan ekipler, 12 kilometrelik bölümü 6 saatte açabildi.
Kaynak: TRT Haber