Türkiye
Tel Abyad'daki patlamada yaralanan asker şehit oldu31 Aralık 2019 Salı 10:27 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 10:28
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde meydana gelen patlamada yaralanan bir asker, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.
Alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli bir asker, 29 Aralık'ta Tel Abyad'da meydana gelen patlamada yaralandı.
Bölgede yapılan ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilen asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Şehidin cenazesinin Şanlıurfa'da düzenlenecek törenin ardından Erzurum'a gönderileceği bildirildi.
Kaynak: AA