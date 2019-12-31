Çankaya ilçesinde Yaşamkent Kavşağı'nda sabah saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan İlknur Ç. (50) ve Sefa Y'ye (57), Yaşamkent'ten Ümitköy istikametine giden Cumhur H. yönetimindeki 06 BCS 559 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle refüje savrulan iki kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, hayatını kaybeden iki kadından İlknur Ç'nin özel bir sitede güvenlik görevlisi, Sefa Y'nin ise temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, otomobil sürücüsü işlemleri için Yaşamkent Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: AA