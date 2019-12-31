Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir istihbarat üzerine 2 farklı ticari takside inceleme yaptı.

Aramalarda araçlarda polislerin muhaberesinin dinlenebildiği 4 el telsizi bulundu.

Konuyla ilgili araştırmayı derinleştiren polis, satışını yaptığı telsizlere polislerin kullandığı frekansları yüklediği belirlenen U.C.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 2 el telsizi, 1 araç telsizi, 1 anten güç ölçer, 1 voltmetre, 1 masa mikrofonu, 1 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda materyal ve şüphelinin kendi adına çıkarmış olduğu kartvizit ele geçirildi.

Kaynak: AA