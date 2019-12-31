Ticari taksilerde polis muhaberesinin dinlenebildiği telsizler ele geçirildi31 Aralık 2019 Salı 10:14 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 10:16
Malatya'da 2 ticari takside polis muhaberesinin dinlenebildiği 4 el telsizi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir istihbarat üzerine 2 farklı ticari takside inceleme yaptı.
Aramalarda araçlarda polislerin muhaberesinin dinlenebildiği 4 el telsizi bulundu.
Konuyla ilgili araştırmayı derinleştiren polis, satışını yaptığı telsizlere polislerin kullandığı frekansları yüklediği belirlenen U.C.G'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 2 el telsizi, 1 araç telsizi, 1 anten güç ölçer, 1 voltmetre, 1 masa mikrofonu, 1 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda materyal ve şüphelinin kendi adına çıkarmış olduğu kartvizit ele geçirildi.
Kaynak: AA