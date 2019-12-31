Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayımladığı yeni yıl mesajında, "Yeni yılda da Akdeniz'de ve ülkemizde Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını koruyacağız" dedi. Akar ayrıca şu sözlere yer verdi:

Akar, 2019 yılında terörle mücadelede etkin bir görev üstlenildiğini belirtti. Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi.

"Bölgede barış koridoru inşa edilerek Suriyeli sığınmacıların kendi evlerine, güvenli ve gönüllü dönüşleri amaçlanıyor."

Akar, Libya ile yapılan mutabakat ile oldubittilere izin verilmeyeceğini vurguladı. Ayrıca, FETÖ ile mücadeleye de dikkat çekerek, şunları söyledi:

"TSK’nın şanlı üniformasını bir tek hainin dahi taşımaması için yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda FETÖ ile mücadeleye devam edilecektir."

Kaynak: TRT Haber