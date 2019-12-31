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İzmir’de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı31 Aralık 2019 Salı 08:16 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 08:30
İzmir'in Torbalı ve Tire ilçelerinde yapılan DEAŞ operasyonlarında, 7’si Suriye uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Torbalı ve Tire ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 1'i Lübnan, 7'si Suriye uyruklu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Kaynak: TRT Haber
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