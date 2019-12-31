İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Torbalı ve Tire ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 1'i Lübnan, 7'si Suriye uyruklu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber