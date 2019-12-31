Türkiye
Taksim'de yılbaşı hazırlıkları31 Aralık 2019 Salı 04:53 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 04:57
Yılbaşı kutlamaları için alınan güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve çevresine bariyerler yerleştirilecek.
[Fotoğraf: İHA ]
Yeni yıla saatler kala, kutlamaların en önemli adreslerinden biri olan Taksim Meydanı ve çevresinde alınan önlemler devam ediyor.
Bu kapsamda, gece saatlerinde Taksim Meydanı'na bariyerler taşındı.
Bariyerler sabah saatlerinden itibaren meydanın yanı sıra, İstiklal Caddesi ve Gezi Parkı çevresine yerleştirilecek.
Bu arada, Taksim Meydanı ve çevresindeki MOBESE kameralarının kontrolleri de yapıldı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: yılbaşı taksim meydanı'nda yılbaşı hazırlıkları