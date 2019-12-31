Yeni yıla saatler kala, kutlamaların en önemli adreslerinden biri olan Taksim Meydanı ve çevresinde alınan önlemler devam ediyor.

Bu kapsamda, gece saatlerinde Taksim Meydanı'na bariyerler taşındı.

Bariyerler sabah saatlerinden itibaren meydanın yanı sıra, İstiklal Caddesi ve Gezi Parkı çevresine yerleştirilecek.

Bu arada, Taksim Meydanı ve çevresindeki MOBESE kameralarının kontrolleri de yapıldı.

Kaynak: TRT Haber