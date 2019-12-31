Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı.

Evde kalanlardan biri, uykuya daldıktan bir süre sonra nefes almakta güçlük çekerek uyandı. Evdeki diğer kişileri uyandırarak, komşularından yardım istedi.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

4 kişinin sağlık durumu iyi.

Suriyeli oldukları öğrenilen bu kişilerin sobadan sızan gazdan etkilendiği öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber