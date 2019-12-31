Türkiye
Bursa'da sobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı31 Aralık 2019 Salı 03:54 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 03:58
Bursa'da sobadan sızan gazdan etkilenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 4 kişinin sağlık durumu iyi.
[Fotoğraf: DHA ]
Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı.
Evde kalanlardan biri, uykuya daldıktan bir süre sonra nefes almakta güçlük çekerek uyandı. Evdeki diğer kişileri uyandırarak, komşularından yardım istedi.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
4 kişinin sağlık durumu iyi.
Suriyeli oldukları öğrenilen bu kişilerin sobadan sızan gazdan etkilendiği öğrenildi.
Kaynak: TRT Haber