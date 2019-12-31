Adana'nın merkez Seyhan ilçesinin tarihi yapılarıyla ünlü Tepebağ Mahallesi'nde gece yarısı büyük bir gürültüye uyanan mahalle sakinleri, dışarıya çıktıklarında terk edilmiş 3 katlı binanın yıkıldığını gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Enkazda yapılan ilk incelemede ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı saptandı.

Sokaktaki enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA