Türkiye
Adana'da terk edilmiş 3 katlı bina çöktü31 Aralık 2019 Salı 01:44 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 01:48
Adana'da 3 katlı metruk binanın kısmen çökmesi sonucu sokak trafiğe kapatıldı.
[Fotoğraf: DHA ]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinin tarihi yapılarıyla ünlü Tepebağ Mahallesi'nde gece yarısı büyük bir gürültüye uyanan mahalle sakinleri, dışarıya çıktıklarında terk edilmiş 3 katlı binanın yıkıldığını gördü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Enkazda yapılan ilk incelemede ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı saptandı.
Sokaktaki enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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