Merkez Bağlar ilçesinden 14 yaşındayken dağa kaçırılan ve annesi Hüsniye Kaya'nın HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eylemi sayesinde 5 yıl aradan sonra sıcak yuvasına kavuşan Mekiye Kaya, ailesiyle yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşıyor.

Terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mekiye Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 5 yıl sonra yeniden sıcak yuvasına kavuşan Mekiye Kaya, annesi Hüsniye, babası Hüseyin Kaya ve kardeşleriyle hasret gideriyor.

"Ailem ve evim aklımdan hiç çıkmadı"

Mekiye Kaya, TRT Kurdî'ye yaptığı açıklamada, 5 yıl sonra yeniden ailesine döndüğü için çok mutlu olduğunu, annesini, babasını ve akrabalarını görmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Ayrı kaldığı süreçte ailesini ve evini hiç aklından çıkarmadığını ifade eden Kaya, "Zaten kandırıldım, HDP binasına gittim. Beni oradan götürdüler. Doğrudan Suriye'ye geçtim, başka yere gitmedim" dedi.

"Ya ölürüm ya da aileme kavuşurum dedim"

Annesinin eylem yaptığını TRT Kurdî'nin ekranında gördüğünü belirten Kaya, duygularını şöyle dile getirdi:

"Annemin eylem yaptığını, oturma eylemi yaptığını gördüm. Ben de fırsat bulunca ya ölürüm ya da aileme kavuşurum dedim. Geldim, aileme kavuştum. Coşkuyla, heyecanla geldim, çok mutlu oldum. Annemin de yüreği rahat etti, benim de. İyi ki aileme döndüm. Her şeyden önce aileme döndüm. Anneme döndüm, babama döndüm, ablama döndüm, kardeşime döndüm. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Yeni doğmuş bir bebek nasılsa öyleyim. İnşallah HDP önünde eylem yapan tüm annelerin çocukları da benim gibi evlerine dönerler. Küçücük çocuklar oralarda perişan oluyor, eve dönmelerini çok isterim"

Kaynak: TRT Haber