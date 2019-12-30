Fotoğrafları tek tek inceledi. En beğendiği 3 fotoğrafı oyladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Zaman zaman İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan fotoğraflar hakkında bilgi aldı. Haber, spor ve yaşam kategorisindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

[Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar.]

Erdoğan'ın haber kategorisindeki en beğendiği fotoğraf Muhammed Said'in "Suriye’de saldırıların hedefi çocuklar" adlı eseri oldu. Fotoğraf, Suriye'deki bir binaya düzenlenen saldırı sonrası bir çocuğun kurtarılma anı sırasında çekilmiş. Binlerce çocuğun maruz kaldığı ve pek çoğunun sağ kurtarılmadığı saldırılar bu fotoğrafla ölümsüzleşmiş.

[Huzur Yaylası.]

Ve koyun sürüsü içindeki bir çobanın yüzündeki huzuru kadraja sığdıran fotoğraf. Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" isimli eseri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşam kategorisinde ise işte bu fotoğraf için oy kullandı.

[Millilerden asker selamı.]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafını oyladı. Bu fotoğrafın ardından UEFA skandal bir kararla soruşturma başlatmış ve fotoğrafta yer alan oyuncular Avrupa'daki takımları tarafından mobbing uygulamalarına maruz kalmıştı.

Kaynak: TRT Haber