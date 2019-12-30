Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Moldova'daki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz30 Aralık 2019 Pazartesi 17:17 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 19:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür ediyor, okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür ediyor, okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz. Moldova Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı'nın müşterek çalışmasıyla çok önemli adımlar atabiliriz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA