Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan bir başka tekstil fabrikasına sıçradı.

Yangın, yaklaşık bin 800 metrekarelik bir alanda etkili oldu. Yangın çıktığı sırada gece vardiyasında olan 2 işçi kendi imkanları ile dışarı çıktı. Ekipler yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Fabrikanın çatısında kısmen çökme meydana geldi.

İtfaiye ekipleri rüzgar nedeniyle, müdahalede zaman zaman zor anlar yaşadı. Yangın saatler süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, fabrikada kontrollü yıkım işlemi başladı.

Öte yandan, fabrikadaki patlama anı ve çalışanların dışarı çıkması kameraya yansıdı.

Kaynak: TRT Haber/AA