Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 01:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem
İran'ın Türkiye sınırındaki Khoy kentinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün, Van'ın Özalp ilçesine yaklaşık 35 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında bulunan İran'ın Khoy şehrinde saat 01.43'te 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yerin 5,24 kilometre altında yaşandı.
Depremin merkez üssünün, Van'ın Özalp ilçesine yaklaşık 35 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
İlçe genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
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