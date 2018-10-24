İntihar için çıktığı ağacın dalı kırıldı, hastanelik oldu

Olay, İstanbul'da Sultanahmet Camii avlusunda meydana geldi.

Bir ağaca çıkan Coşkun K., iddialara göre intihar girişiminde bulunmak istedi. Bunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden polis ekipleri, intihar etmek isteyen vatandaşı ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri de ağacın altında branda açarak önlem aldı.

İkna çabaları sırasında Coşkun K., bastığı dalın kırılmasıyla açılan brandanın üzerine düştü. Hafif yaralanan Coşkun K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA