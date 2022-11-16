Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnşaat alanında istinat duvarı çöktü
[Fotograf: AA]
Bakırköy'de pazar yeri inşaatı sırasında yol kenarındaki istinat duvarında çökme oluştu.
İsmail Erez Bulvarı D-100 kara yolu bağlantı yolunun kenarında süren pazar yeri inşaatı sırasında gece saatlerinde istinat duvarında çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, bağlantı yolu trafiğe kapatıldı.
Çöken istinat duvarının enkazının kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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