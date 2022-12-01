Çan ilçesi Seramik Mahallesinde Fahri Yener’e ait bahçedeki incir ağacı aralık ayında meyve verdi.

Sonbahar başlangıcı ile mevsimi biten incirin yeniden meyve vermesine şaşıran Fahri Yener, “Yaz gününde meyve veren ağacımız, kış gününde yapraklarını dökmesine rağmen yeniden meyve vermeye başladı. Nasip olursa tekrar meyvesini yiyeceğiz.” dedi.