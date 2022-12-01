Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 12:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İncir ağacı kışın meyve verdi
[Fotograf: İHA]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, incir ağacının kış mevsiminde meyve vermesi görenleri şaşırttı.
Çan ilçesi Seramik Mahallesinde Fahri Yener’e ait bahçedeki incir ağacı aralık ayında meyve verdi.
Sonbahar başlangıcı ile mevsimi biten incirin yeniden meyve vermesine şaşıran Fahri Yener, “Yaz gününde meyve veren ağacımız, kış gününde yapraklarını dökmesine rağmen yeniden meyve vermeye başladı. Nasip olursa tekrar meyvesini yiyeceğiz.” dedi.
Etiketler: Çanakkale
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