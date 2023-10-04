İlaçlatılan ev, kapı açılınca patladı

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Sokaktaki bir binanın ikinci katında yaşayan yaşlı bir çift, 2 gün önce evini ilaçlattı.

Eve hava girmeyecek şekilde anahtar deliklerine kadar bantlayan çift, ardından evden ayrıldı. Yaklaşık 2 gün sonra eve geri gelen çiftin kapıyı açmasıyla içeride sıkışan zehirli gaz, bir anda patladı.

Neye uğradığını şaşıran çift can havliyle kendini koridora atarken, sesleri duyan bina sakinleri ise dışarıya çıktı. Eline kova alan vatandaşlar alevlere müdahale etti.

Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken, sağlık ekipleri de yaşlı çiftin ayakta tedavilerini yaptı.

Teyakkuza geçen polis ekipleri ise evde bir süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda evde birkaç gün önce yapılan ilaçlama sonucunda sıkışma olması nedeniyle patlama yaşandığı belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.