Parçalı Bulutlu 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 04.10.2023 11:10

İlaçlatılan ev, kapı açılınca patladı

İstanbul Kağıthane'de, sahipleri tarafından ilaçlatılan evde patlama meydana geldi.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Sokaktaki bir binanın ikinci katında yaşayan yaşlı bir çift, 2 gün önce evini ilaçlattı.

Eve hava girmeyecek şekilde anahtar deliklerine kadar bantlayan çift, ardından evden ayrıldı. Yaklaşık 2 gün sonra eve geri gelen çiftin kapıyı açmasıyla içeride sıkışan zehirli gaz, bir anda patladı.

İlaçlatılan ev, kapı açılınca patladı

Neye uğradığını şaşıran çift can havliyle kendini koridora atarken, sesleri duyan bina sakinleri ise dışarıya çıktı. Eline kova alan vatandaşlar alevlere müdahale etti.

Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken, sağlık ekipleri de yaşlı çiftin ayakta tedavilerini yaptı.

Teyakkuza geçen polis ekipleri ise evde bir süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda evde birkaç gün önce yapılan ilaçlama sonucunda sıkışma olması nedeniyle patlama yaşandığı belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:45
Kontrolden çıkan tır mağazaya girdi: 7 yaralı
12:42
ABD'den Çin ve Kanada'daki 28 kişi ve şirkete "fentanil" yaptırımı
12:41
AK Parti 7 Ekim'deki kongreye hazırlanıyor
12:40
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor
12:23
İstanbul'da tefecilik operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
12:20
Türk Dünyası Noterler Birliği kurulacak
"Cep"te dayanıklılığı ölçen BTK Piyasa Gözetim Laboratuvarı kapılarını açtı
"Cep"te dayanıklılığı ölçen BTK Piyasa Gözetim Laboratuvarı kapılarını açtı
FOTO FOKUS
15 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 37 gözaltı
15 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 37 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ