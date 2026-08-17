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Eğitim
AA 17.08.2026 17:11

Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 2026-YKS milli sporcu yerleştirme işlemleri başvuruları başladı.

Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için başvurular başladı

2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) Kılavuzu'nun 7.5 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için bugün başlayan başvuru süreci, 24 Ağustos saat 23.59'a kadar devam edecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda bireysel yapılacak tercihler işleme alınacak. Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapacak.

Adaylar, en fazla 8 tercih yapabilecek, değişiklik yapmak isteyenler belirlenen tarihler içinde tercihlerini değiştirebilecek.

Tercihlerle ilgili genel bilgilere, tercih edilebilecek yükseköğretim programlarına ve bu programların koşullarına, ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.

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