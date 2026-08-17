İsrailli soykırım destekçisi bakan Smotrich'ten Gazze'nin tamamen işgal edilmesi çağrısı

Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in Gazze anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş için bölgeyi ziyaret ettiği sırada, Sderot kentinde bir Yeşiva'da (Tevrat okulu) yaptığı konuşmada, Hamas'ın yenilgiye uğratılması için Gazze Şeridi'nin tamamen işgalinden başka yol olmadığını savundu.

İsrail'in Gazze'de kontrolü tamamen ele geçirmesi gerektiğini ileri süren Smotrich, "Gazze'yi tamamen işgal etme, orada bir askeri yönetim ve yasa dışı Yahudi yerleşimleri kurma ve Filistinlilerin göçünü teşvik etme" çağrısında bulundu.

Smotrich, Gazze anlaşmasına işaret ederek "İsrail'den başka kimsenin Gazze'yi yönetemeyeceğini ve Hamas'ı silahsızlandıramayacağını" savundu.

Gazze'ye saldırıların başlamasından beri Netanyahu'ya Gazze'de İsrail askeri yönetiminin olması gerektiğini söylediğini aktaran Smotrich, bölgede yasa dışı yerleşimler kurulmadan güvenliğin sağlanamayacağını iddia etti.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

Netanyahu ise Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurmuştu.

Kushner ve Mladenov, dün Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Hamas heyetiyle görüşmüştü. Buradan İsrail'e geçen Kushner, anlaşmanın ikinci aşamasına geçiş konusunu görüşmek üzere Netanyahu ile bir araya gelmişti.