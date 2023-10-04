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Türkiye
TRT Haber, İHA 04.10.2023 11:10

İlaçlanan evdeki çöp patladı

İstanbul Kağıthane’de bir çift, evlerini böceklere karşı ilaçlattı. Birkaç gün sonra eve dönen çiftin evden çıkardığı çöp torbası kapının önünde patladı. Apartmanda küçük çaplı yangın çıktı.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Sokaktaki bir binanın ikinci katında yaşayan yaşlı bir çift, 2 gün önce evini ilaçlattı.

Eve hava girmeyecek şekilde anahtar deliklerine kadar bantlayan çift, ardından evden ayrıldı. Yaklaşık 2 gün sonra eve geri dönen çiftin evden çıkardığı çöp torbası, bomba gibi patladı.

İlaçlanan evdeki çöp patladı

Neye uğradığını şaşıran çift can havliyle kendini koridora atarken, sesleri duyan bina sakinleri ise dışarıya çıktı. Eline kova alan vatandaşlar alevlere müdahale etti.

Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken, sağlık ekipleri de yaşlı çiftin ayakta tedavilerini yaptı.

Patlamaya, çöpe bırakılan böcek ilacı kutusundan yayılan alüminyum fosfatın neden olduğu sanılıyor. Uzmanlar, böceklere karşı ilaçlama yaptıracakların, sertifikalı firmaları tercih etmesi konusunda uyarıyor.

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