İlaçlanan evdeki çöp patladı

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Sokaktaki bir binanın ikinci katında yaşayan yaşlı bir çift, 2 gün önce evini ilaçlattı.

Eve hava girmeyecek şekilde anahtar deliklerine kadar bantlayan çift, ardından evden ayrıldı. Yaklaşık 2 gün sonra eve geri dönen çiftin evden çıkardığı çöp torbası, bomba gibi patladı.

Neye uğradığını şaşıran çift can havliyle kendini koridora atarken, sesleri duyan bina sakinleri ise dışarıya çıktı. Eline kova alan vatandaşlar alevlere müdahale etti.

Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken, sağlık ekipleri de yaşlı çiftin ayakta tedavilerini yaptı.

Patlamaya, çöpe bırakılan böcek ilacı kutusundan yayılan alüminyum fosfatın neden olduğu sanılıyor. Uzmanlar, böceklere karşı ilaçlama yaptıracakların, sertifikalı firmaları tercih etmesi konusunda uyarıyor.