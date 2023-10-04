Parçalı Bulutlu 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.10.2023 10:54

3 çocuğunu kaybeden acılı baba: İhmal çocuklarımızı aldı yuttu

Sancaktepe'de önceki gün kaybolduktan sonra bir inşaatın temelindeki suda cesetleri bulunan 3 kardeşin babası Ayvaz Sağın, inşaat alanında herhangi bir önlem alınmadığını belirterek olayın ihmalden kaynaklandığını öne sürdü.

3 çocuğunu kaybeden acılı baba: İhmal çocuklarımızı aldı yuttu
[Fotograf: AA]

Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki cemevi inşaatın yağmur suyuyla dolu temelinde cansız bedenleri bulunan 3 çocuğun Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri sürüyor.

Sağın kardeşlerin cenazelerinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sancaktepe'deki Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verilmesi bekleniyor.

"İhmal 3 çocuğumuzu aldı yuttu"

Evlerinde taziyeleri kabul eden baba Ayvaz Sağın, yaptığı açıklamada, çocuklarının ihmal nedeniyle öldüğünü söyledi.

Suyun üzerindeki topun çocuklarına ait olduğunu belirten Sağın, "Top ellerindeki toptu. Herhalde top düştü oraya. Onu alayım derken düştüler mi, kaydılar mı ne olduysa bilmiyoruz." dedi.

İnşaat alanında herhangi bir önlem alınmadığını öne süren Sağın, "İhmal var. Çocuğun boğulduğu yerde ne bir önlem var ne bir güvenlik var. Su dolmuş, etraf çamur. Okulun dibinde, okula 60 metre var yok, öğrencilerin geçtiği bir yol. Sırf benim çocuğum için değil, herkesin çocuğu için orada bir ihmal var. Oradaki ihmal olmasa belki benim 3 çocuğum şu an hayattaydı. İhmal 3 çocuğumuzu aldı yuttu." ifadesini kullandı.

Baba Sağın, konuyu takip ederek sorumlular hakkında şikayette bulunacağını belirterek, inşaat alanı çevresinin kapatılması gerektiğini kaydetti.

İnşaat alanının bir tarafının açık olduğunu dile getiren Sağın, "3-4 metre bir yer açık, bir de 10-12 metre arası bir yer açık. Başında da kimse yok." dedi. 

ETİKETLER
İstanbul Boğulma
Sıradaki Haber
Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:42
ABD'den Çin ve Kanada'daki 28 kişi ve şirkete "fentanil" yaptırımı
12:41
AK Parti 7 Ekim'deki kongreye hazırlanıyor
12:40
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor
12:23
İstanbul'da tefecilik operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
12:20
Türk Dünyası Noterler Birliği kurulacak
12:17
Azerbaycan: Fransa'nın, Ermenistan'ı silahlandırmaya çalışması kabul edilemez
"Cep"te dayanıklılığı ölçen BTK Piyasa Gözetim Laboratuvarı kapılarını açtı
"Cep"te dayanıklılığı ölçen BTK Piyasa Gözetim Laboratuvarı kapılarını açtı
FOTO FOKUS
15 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 37 gözaltı
15 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 37 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ