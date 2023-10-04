Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'da saat 10.58'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Merkez üssü Samandağ olan depremin 10,81 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kent merkezinde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.