Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'da saat 10.58'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Merkez üssü Samandağ olan depremin 10,81 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kent merkezinde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2023
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz - [06.10 km] Samandağ (Hatay)
Tarih:2023-10-04
Saat:10:58:14 TSİ
Enlem:36.072 N
Boylam:35.894 E
Derinlik:10.81 km
Detay:https://t.co/CFFQakliSn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi