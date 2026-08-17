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Gündem
TRT Haber 17.08.2026 15:51

Mavi Vatan'daki koruma alanları genişliyor

Türkiye, Mavi Vatan'daki haklarını ve çevresel zenginliği korumak için tarihi karara imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Ege ve Akdeniz'deki 2 alan deniz milli parkı ilan edildi.

Mavi Vatan'daki koruma alanları genişliyor

Türkiye, uluslararası hukuk dahilinde deniz koruma alanları ilan edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ege ve Akdeniz'deki iki alan, Deniz Milli Parkı ilan edildi. Cumhurbaşkanı kararı ile Kuzey Ege ve Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkları ile Türkiye, Mavi Vatandaki deniz alanlarında çevre koruma statüsünü genişletmiş oldu.

İki alanın Deniz Milli Parkı ilan edilmesiyle, Türkiye'nin denizlerindeki koruma politikası yeni bir aşamaya taşındı.

Ege'de "hukuki pozisyon" vurgusu

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye’nin, Mavi Vatanın biyolojik ve çevresel zenginliklerinin korunmasına önem verdiğinin altını çizdi.

Yeni milli parkların, Türkiye’nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla tam uyumlu olduğu belirtildi.

Türkiye bu adımla, sadece kara sularında değil, kara sularının ötesindeki deniz yetki alanlarında da çevreyi koruma önceliğini dünyaya göstermiş oldu.

Yunanistan'ın geçmişteki tek taraflı girişimlerinin Türkiye açısından hukuki sonuç doğurmadığı bir kez daha hatırlatıldı.

 

Tedbirler eksiksiz uygulanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili tüm bakanlıklarla eş güdüm çerçevesinde yönetilecek parklarda, seyrüsefer serbestisini koruyacak tedbirler de eksiksiz uygulanacak.

Sürecin geçmişi çok aşamalı diplomatik ve hukuki planlamaya dayanıyor. Türkiye'nin nisan 2025'te açıkladığı deniz mekansal planlama haritası, haziran ayında UNESCO nezdinde kayıt altına alınmıştı.

Ağustos 2025'te kayıt altına alınan iki stratejik bölge, bugünkü kararla nihai hukuki statüsüne kavuştu.

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