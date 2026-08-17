Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Gönül, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gönül'ün cenazesi bugün İzmit Fevziye Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında, İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül'e Allah'tan rahmet diledi.

"AK Parti’mizin geçmiş dönem Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, 23’üncü ve 24’üncü Dönem Kocaeli Milletvekilimiz, kıymetli dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun. "

Azize Sibel Gönül kimdir?

Azize Sibel Gönül, 12 Ağustos 1966'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitiren Gönül, serbest mimar olarak çalıştı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli Mimarlar Odası Genel Sekreteri olarak görev yapan Gönül, 2001'de AK Parti'nin kuruluşu sırasında partinin Kocaeli Kurucu İl Yönetim Kurulu üyeliği ve İl Kadın Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Gönül, 2003-2007 yılları arasında da AK Parti Kocaeli İl Yönetimi İl Sekreterliği yaptı.

23. Dönem'de Kocaeli Milletvekili seçilen Gönül, 24. Dönem'de de parlamentodaki görevini sürdürerek, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı olarak hizmet verdi.

Gönül daha sonra, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen Gönül, evli ve 2 çocuk annesiydi.

- AK Parti Sözcüsü Çelik'ten başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, çok üzgün olduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlarımızdan ve önceki dönemlerden milletvekilimiz, çok değerli yol arkadaşımız Azize Sibel Gönül'ü kaybettik. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz."