Bakan Gürlek: Suç örgütleriyle mücadelemiz kimliklerine bakılmaksızın sürecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin suç örgütleri ve çetelerle mücadelesi, kim olduklarına veya hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakmaksızın, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Vatandaşların inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atıldığını belirten Gürlek, Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burada temel ölçüt, herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil; suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez. Devletimiz, hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi, vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir."