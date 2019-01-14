İlaç fiyatları her yıl şubat ayında güncelleniyor.

Değişiklik öncesi ciddi oranda fiyat artışı yapılacağı ve stokçuluk iddiaları gündeme geldi.

İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, tüm bu iddialara TRT Haber'de açıklık getirdi.

"Resmi açıklama yapılana kadar iddialara itibar edilmesin"

Fiyat değerlendirme komisyonunca herhangi bir fiyat söylenene kadar her şeyin aslında bir sprekülasyon olduğunu söyleyen Gürsöz, "Bizden resmi açıklama yapılmaksızın bu tür iddialara itibar edilmemesini rica ediyorum." dedi.

Hakkı Gürsöz, "piyasada ilaç sıkıntısı yaşandığına yönelik" iddialarına da cevap verdi.

Geri ödeme listesinde yer alan 8 bin 500 civarında ilaçtan sadece 10-15 tanesinde sorun yaşandığını söyleyen Gürsöz, "Genel ilaç sorunu var demek algı yönetimidir böyle bir şey söz konusu değildir."

Aradığı ilacı bulamayanlar, İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu'nun web sitesindeki iletişim kanallarına müracaat edebiliyor.

Ayrıca 44 44 680 numaralı telefondan da bulanamayan ilaçlar kuruma bildirilebilecek.

Kaynak: TRT Haber