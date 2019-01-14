Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, güneybatıdan başlayarak Türkiye'yi etkilemesi beklenen derin alçak basınç merkeziyle rüzgarın, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde, yarın ve çarşamba günü sabah saatte 50-70, zaman zaman da 60-90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksama, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme, çatı uçması, ağaç devrilmesi, ani kar erimesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA