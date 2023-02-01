Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu
[Fotograf: AA]
Suriye'de ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 6'ya yükseldi.
Suriye'deki terör örgütü kamplarından kaçmak isteyen bir terörist, güvenlik güçleriyle irtibata geçti.
Güvenlik birimlerinin koordineli çalışması sonucu Suriye'den yurda giriş yapması sağlanan terörist, Şanlıurfa sınırında teslim oldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemleri sürüyor.
Etiketler: Suriye PKK/YPG Terörle Mücadele
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