Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 15:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dengesini kaybederek yola düşen kadın ölümden döndü
İstanbul Eyüpsultan'da kaldırımda yürürken ayağı takılarak yere düşen kadın, seyir halindeki yolcu minibüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi’nde meydana geldi.
Elinde çocuk bisikleti ile kaldırımda yürüyen kadın, dengesini kaybederek seyir halindeki minibüse çarptı. Kadın, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Hafif şekilde yaralanan kadın, vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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