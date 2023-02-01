Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta aileler evlat nöbetinde
Muş'ta HDP il binasının önünde oturma eylemi yapan 44 aile, terör örgütünün kaçırdığı çocuklarını istiyor.
Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.
Sayıları 44'e yükselen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.
Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden bırakmayan anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.
Etiketler: Evlat Nöbeti Muş HDP
Son Haberler
- 15:37
- 15:31
- 15:26
- 15:05
- 14:59
Sıradaki Haber
27 il için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Yoğun kara dikkat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz