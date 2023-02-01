Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, tır, yolcu otobüsü ve kar tuzlama aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin yaralılara müdahalesi ve çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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