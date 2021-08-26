Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 14:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İki aile arasında taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da korsan taksicilik yaptıkları iddia edilen iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Olayda 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Olay, Arnavutköy ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde 12.30 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre korsan taksicilik yapan iki aile üyeleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Havaya ateş açan polis ekipleri, kavga edenleri dağıtmak için, biber gazı da kullandı. Çıkan kavgada 3 kardeş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
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