Dün akşam saatlerinde, Merkez Topçular Mahallesi Evrenpaşa Caddesi'nde bulunan bir markette ısınmak amacıyla tüplü soba kullanılıyordu. Market sahibi piknik tüpü başında bulunan ateşleyiciyi yakar yakmaz tüp birden alev aldı.

Tedirgin olan market sahibi tüpü alarak yolun ortasına attı. Yol ortasında yanmaya başlayan tüpü gören sürücüler araçlarını durdurarak olay yerinden uzaklaştı.

[Fotoğraf: İHA]

Trafik bir süre durdu

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın söndürücü ile yanan tüpe müdahale etti.

Söndürülen tüp ekipler tarafından yoldan kaldırılırken kısa süreliğine duran trafik yeniden normale döndü.

Tüpün yola atılmasından sonra tüpün patlamaması ve o esnada yoldan araçların geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.