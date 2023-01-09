Sis, Düzce'de özellikle kent merkezi, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen mevkileri ile D-100 kara yolunun kuzey bağlantı yolu ile Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun Aydınpınar ve Gölormanı kesimlerinde etkisini gösterdi.

Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yolda dikkatli ilerledi.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

[Fotoğraf: AA]

Karabük sis bulutu altına kaldı

Karabük'te sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle kent merkezinin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi azaldı.

Sürücüler, sis nedeniyle trafikte dikkatli ilerledi.

Öte yandan kentteki bazı yapılar sis bulutu altında kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Hatay'da görüş mesafesi 30 metreye düştü

Kentte sabah saatlerinde başlayan sis, iki ilçedeki bazı noktalarda trafikte aksamalar yaşanmasına neden oldu.

Görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düştüğü Antakya-Defne kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

[Fotoğraf: AA]